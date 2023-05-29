رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يترقبون إعلان النتيجة بين لحظة وأخرى عقب اعتمادها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه سيتم إعلان النتيجة خلال أيام فقط من إنهاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال الموقع الرسمي بالمحافظة وفقا لهذا الرابط (من هنا) عقب إدخال البيانات اللازمة للاستعلام التي تضم اسم الطالب رباعيا ورقم جلوسه في الامتحانات ومحافظة الإقامة.



وقد فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ الخدمات الرقمية لخدمة أولياء الأمور وفقا لما تسعى إليه الحكومية لتوفير الوقت والجهد المبذولين لقضاء هذه الخدمة في كافة المجالات (التعليم، الكهرباء، التليفونات الأرضية وخدمات الإنترنت، ....) وغيرها من الخدمات.





موعد ظهور نتيجة 3 إعدادي الترم الثاني 2023

يتم إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفرالشيخ عقب اعتمادها بشكل رسمي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الذي يحرص على تهنئة الطلاب الأوائل على تفوقهم الدراسي من خلال الهاتف المحمول ويتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح خلال حياتهم الدراسية.



وعقب إعلان النتيجة بساعات قليلة يتم إعلان تنسيق الصف الأول الثانوي بكافة أنواعه (العام، الفني، مدارس ما بعد الإعدادية، ...)، حيث يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية التعليم والتعليم عقب استخراج بيانات النجاح للطلاب الذي يوضح فيه درجاته في كل مادة والمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب والنسبة المئوية وكافة بيانات النجاح ممهور بختم المدرسة والإدارة التعليمية.

موعد التقديم في أولى ثانوي 2023

عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه كفر الشيخ 2023 يتم التقديم في أولى ثانوي خلال شهر أغسطس 2023، حيث يراعي في التقديم مجموع الطالب والموقع الجغرافي وعدد المدارس في كل نوع من أنواع التعليم في المراحل الثانوي التي تخدم المربع السكني لمحل سكن الطالب، حيث يستدل به من خلال بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

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