الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالي: فوز حاسبات الفيوم بالمركز الثاني في المسابقة العالمية للشبكات

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الفيوم؛ لحصول فريق من كلية الحاسبات والذكاء الصناعي بالجامعة على المركز الثاني في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية- قطاع الشبكات، والتي أقيمت بمدينة شين زين بالصين للعام 2022-2023، بمشاركة 146 فريقًا من 36 دولة حول العالم. 

الجامعة تقدم الدعم الكامل لطلاب الكلية لمواجهة كافة العقبات أمامهم

وأثنى الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم على مستوى الطلاب الفائزين في المسابقة العالمية بالصين، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتي تقود التطور والتحول الرقمي بالجامعة بالإضافة الي تميز طلابها ومشاركتهم الفاعلة في كافة أنشطة الجامعة، وقدمت الجامعة الدعم الكامل لطلاب الكلية لمواجهة كافة العقبات أمامهم؛ للمشاركة في فعاليات المسابقة، مؤكدًا أن جامعة الفيوم كيان من المتميزين مستمر في العطاء من خلال طلاب مبدعين وأساتذة مخلصين وكليات ومعاهد متميزة.

جامعة الفيوم تشجع المتميزين وتدعم المتفوقين

ومن جانبه، أكد د. محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات أن جامعة الفيوم تشجع المتميزين وتدعم المتفوقين، مشيدًا بعزيمة الطلاب وإصرارهم على التميز ورفع اسم مصر في كل مكان، وأكد استمرار تقديم الدعم لطلاب الكلية للوصول الي كافة المسابقات الدولية في إطار دعم رؤية الدولة المصرية 2030. 

وكان الطالب عبد الرحمن جمال فتحي، الطالب في الفرقة الرابعة بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، حصد المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة هواوي للشبكات، وذلك بعد منافسة شرسة مع متسابقين من جميع أنحاء العالم.

كما تعد مسابقة هواوي للشبكات واحدة من أهم المسابقات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تهدف إلى تعزيز كافة المهارات الفنية والتقنية لدى الطلاب والشباب في هذا المجال التقني.

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