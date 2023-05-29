"تعليم الوادي الجديد" يعلن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن فتح باب التظلّمات على نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022- 2023، لمدة 15 يوما.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أنه على من يرغب فى تقديم التظلم عليه التوجه لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومي لولي الأمر.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قد اعتمد نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، كما هنأ كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقوم بزيارة للمحافظة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهم لها بدوام التفوق والتوفيق.

وجدير بالذكر أن 5022 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022-2023.