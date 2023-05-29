الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد فوزه بانتخابات الرئاسة.. "القاهرة الإخبارية": أردوغان سيفى بوعوده للشعب

أردوغان
أردوغان

قال عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، إن عاصمة تركيا شهدت احتفالات كبيرة حتى ساعات الصباح الأولى من قبل أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، وكانوا في شوارع تركيا يحتفلون بما يدعونه «النصر».

وأوضح أن اليوم سيقوم الرئيس التركي بإيفاء وعوده للشعب، ولم يغفل عن انتقادات منافسه كمال كليجدار أوغلو، مضيفا أنه منذ الآن يستثمر مسعاه لبدء عمله على انتخابات البلديات المنتظر إقامتها العام المقبل.

ونوه: حسب الخبراء الأتراك فإن أردوغان يريد أن يتفكك تحالف المعارضة قبل الوصول لانتخابات العام القادم، وبالتالي يمكن للرئيس التركي استرجاع أهم قلاعه في أنقرة وإسطنبول على مستوى البلديات، وعندما يستطيع فعل ذلك سيكون أقوى رئيس لتركيا من ناحية جمع سلطات البلديات والبرلمان إلى جانب السلطة التنفيذية.

وفاز الرئيس رجب طيب أردوغان فى جولة الإعادة في الانتخابات التركية لعام 2023، ليحصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لمنافسه كمال كليجدار أوغلو، بعد فرز 99.43% من الأصوات، بعد أن كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 مايو، لتعد تلك ثالث ولاية له على التوالي.

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