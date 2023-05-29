الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص بتهمة سرقة المشغولات الذهبية

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة كمية من المشغولات الفضية مختلفة الأشكال من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالتصرف في المسروقات بالبيع لإثنين من عملائه "سيىء النية" "تم ضبطهما " ، وبحوزتهما المسروقات عبارة عن (كمية من المشغولات الفضية وزنت 1,550 جرام – مبلغ مالى – ميزان إلكترونى "مستولى عليهم").

كما اعترف الأول بارتكابه واقعة سرقة أخرى بأسلوب “كسر الباب”، وبإرشاده تم ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

الأجهزة الأمنية قسم شرطة دار السلام

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