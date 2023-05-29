الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الزيني: نطالب بفتح التصدير أمام الدواجن المصرية.. و100% اكتفاء مصر من الدواجن

ثروت الزيني، نائب
ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة في توفير خامات الأعلاف من خلال الإفراجات الجمركية، مطالبا بضرورة الاستمرارية في الإفراجات الجمركية بالإضافة إلى زيادة الكميات، لافتا إلى أنه كلما كانت الإفراجات كثيرة سوف يتوفر الأعلاف بأسعارمنخفضة مما ينعكس على أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن الآن مستقرة عند أسعار مناسبة إلى المستهلك والمنتج، بالإضافة إلى أن أسعار البيض منخفضة لدرجة أنه أقل من تكلفة المنتج النهائي للمنتج.

 

وأوضح الزيني في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في الدواجن يصل إلى 100%، مشيراً إلى أن  قطاع الدواجن بدأ في التعافي مرة أخرى، خاصة بعد تراجع أسعار أعلاف الدواجن، حيث إن أعلاف الدواجن تمثل النسبة الأكبر في المنتج النهائي، حيث تمثل 75% من المنتج النهائي، ومع تراجع أسعار الأعلاف، سوف تتراجع أسعار الدواجن أكثر مما هي عليه الآن.

 

وطالب نائب اتحاد منتجي الدواجن الحكومة المصرية، بفتح باب التصدير أمام الدواجن المصرية، حيث إن مصر لديها اكتفاء من الدواجن، ولدينا فائض في الإنتاج، مشيرا إلى أن مصر بها أكثر من 35 منشأة خالية من أنفلونزا الطيور، ومسجلة داخله وزارة الصحة وجاهزة للتصدير بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن فتح باب التصدير أمام الدواجن المصرية قد يعد خطوة هامة في تعزيز الصادرات وزيادة الإيرادات المالية لصناعة الدواجن في مصر.

 

وأشار الزيني، إلى أنه من الممكن أن تكون هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تتحقق من فتح باب التصدير للدواجن المصرية، مثل زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة في المجال، وتحسين الحالة الاقتصادية للمنتجين، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب فتح باب التصدير امتثالا لمعايير الجودة والسلامة الصحية الدولية، وهذا يتطلب تطوير وتحسين عمليات الإنتاج والتصنيع في صناعة الدواجن في مصر، كما يجب أيضًا على الحكومة والجهات المعنية توفير الدعم اللازم لتحسين وتطوير صناعة الدواجن في مصر، وتوفير الإمكانيات الضرورية لتطوير القطاع ورفع مستوى الإنتاجية والجودة.

 

وأضاف الزيني، أن الدول الأفريقية من أهم الأسواق المستهدفة لغزوها بالدواجن المصرية، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم تحديد الأسواق المستهدفة والتي يتم فتح باب التصدير إليها، وضمان الامتثال لمتطلبات هذه الأسواق، كما يجب على المنتجين والمصدرين الالتزام بالشروط والمعايير الدولية والمحلية المتعلقة بالصحة والسلامة الغذائية وحقوق العمال والحيوانات.

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