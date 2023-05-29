الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 636 شاحنة و65 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 330 شاحنة و 29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 306 شاحنة و 36 سيارة . 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس، أمل والقاهرة فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى  بوسيدون إكسبريس، أمل والقاهرة .

 و يشهد ميناء نويبع تداول 2650 طن بضائع و 220 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2780 راكبا بموانيها .

مصر ميناء موانئ البحر الاحمر سفينة

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