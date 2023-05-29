الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل أنهى حياة سائق وأصاب آخر بالمقطم للجنايات

محكمة
محكمة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بإنهاء حياة سائق بتسديد عدة طعنات نافذة له في جسده بمنطقة المقطم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 من يونيو المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة السائق طعنًا وإصابة عامل بجرح قطعي باليد بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين المتهم.

وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى من أحد المستشفيات إخطارا باستقبال سائق مصاب بطعنات نافذة وجروح متفرقة بالجسم توفي أثناء إسعافه، وعامل مصاب بجرح قطعي باليد مقيمين بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين عاطل مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات سابقة بينهما، لاعتقاد الأخير قيامه بالتشهير به عبر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها الأول لإنهاء الخـلاف فقام المشكو في حقه بالتعدي عليهما باستخدام سلاح أبيض مطواة مُحدثًا إصابتهما المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول، ولاذ بالفرار.

إحالة عاطل للمحاكمة محكمة جنايات القاهرة منطقة المقطم استئناف القاهرة

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