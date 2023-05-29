الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس جامع قمامة قتل زميله بالمرج

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس جامع قمامة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل آخر فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات حول مقلب القمامة بـ منطقة المرج.

وكان قسم شرطة المرج تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول جامع قمامة مصابا بعدة طعنات نافذة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “عبدالله.م ”، في العقد الثالث من عمره، مصاب بطعنات متفرقة بالجسم من سلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن جامع قمامة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، فقام على أثرها المتهم بطعنة المجنى عليه، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة جنح المرج حبس جامع قمامة

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