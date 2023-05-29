الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن صافي الاحتياطيات الدولية في مصر

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري عن أن صافي الاحتياطيات الدولية يشير (NIR) إلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها مصر خارج حدودها لتوفير التأمين والسيولة اللازمة للدولة لضمان وفائها بالتزاماتها، كما انها تُستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عادة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية، والتي قد تؤثر على ميزان المدفوعات. ويعد البنك المركزي المصري الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية.

وللاحتياطيات الرسمية أهمية بالغة في دعم مجموعة واسعة من الأهداف في الدولة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

تعزيز ودعم الثقة في السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف.

الحد من التعرض للتقلبات في القطاع الخارجي الناتجة عن الصدمات الخارجية السلبية عن طريق ضمان سيولة الاحتياطيات الدولية.

العمل على رفع مستوى ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

الاحتفاظ باحتياطيات لمواجهة الأزمات المحلية أو حالات الطوارئ.

ترتكز السياسات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات الأجنبية على ثلاث مبادئ رئيسية وتتمثل في الآتي، حسب الأهمية: الأمان والسيولة وتحسين العائد. تتم إدارة الاحتياطيات وفقًا لإرشادات وتعليمات داخلية صارمة لضمان الحفاظ على تلك المبادئ. 

كما تأخذ سياسة استثمار الاحتياطيات في الاعتبار هيكل الدين الخارجي لمصر سواء من ناحية الآجال أو العملات المكونة لمحفظة الدين للحد من الآثار السلبية لتقلبات القطاع الخارجي.

ويتم الإفصاح عن رصيد صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي المصري على أساس شهري، ويصدر التقرير بالتوافق مع إطار "المعيار الخاص بنشر البيانات" (SDDS) والمحدد من قبل صندوق النقد الدولي.

تتألف حيازات مصر الرسمية من الاحتياطيات الدولية من:

الأصول بالعملات الأجنبية

الودائع

الأوراق المالية

الذهب

حقوق السحب الخاصة (SDRs) من صندوق النقد الدولي

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