الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أردوغان" يتصدر التريند بعد فوزه بانتخابات تركيا

أردوغان
أردوغان

تصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التريند بعد خطابه للشعب التركي بمناسبة فوزه بولاية ثالثة في الجولة الثانية من الانتخابات التركية لعام 2023، من أمام القصر الجمهوري في أنقرة، أمس الأحد.

وشكر أردوغان، الشعب التركي علي ثقته التي تجددت له والتي يتحملها 5 سنوات قادمة، مناقشا بعض القضايا التي تتعلق بالدولة وعلى رأسها مساكن متضرري مناطق الزلزال خلال عام واحد فقط، متعهداً أيضاً لحزبه بالفوز في الانتخابات المحلية 2023.

ووعد الرئيس التركي بالوفاء بتنفيذ الوعود التي أطلقها في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى حبه وعشقه للوطن من حيث بدأ والتي ستستمر أثناء ولايته، فالهدف هو عدم تخلي تركيا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده، والمنتصر الوحيد اليوم  في الانتخابات الرئاسية هو تركيا والديمقراطية.

وأكد أن حزب الشعب الجمهوري، سيودع كمال كليجدار أوغلو، وسيحمله مسئولية الأداء السيئ في الانتخابات، قائلًا: “عام 2024 سيشهد انتخابات محلية وأنه يجب ألا يقف هذا السعي حتى يفوز بها، خاصة أن عدد الذين يحتفلون أمام مقر حزب العدالة والتنمية هم 55 الفًا، وأنه يجب أن يحافظوا على بلادهم وقوتهم”.

وأشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة تؤيد الشذوذ الجنسي، وكذلك العنف ضد المرأة، لافتًا أن كل انتخابات هي مولد جديد ولا يمكن لا أحد أن يهاجم مؤسسة العائلة أو يحاول تقويضها.

واختتم حديثه للمناطق الـ11 المنكوبة من الزلزال لوقوفهم إلى جانبه ومساندته وانتقالهم من الحاويات والخيم للتصويت له، وأكد لهم أنه سيفي بوعده معهم وخلال عام سينتقلون للمساكن الدائمة.

وأعلنت هيئة الانتخابات التركية، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ليحصل على  % من الأصوات مقابل 47.86 % لمنافسه كمال كليتشدار أوغلو، بعد فرز 99.43 % من الأصوات، بعد أن كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 مايو.

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