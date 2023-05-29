بينها مناقشة ديوان "وتر خامس للكمان" بمركز الحرية.. أجندة الدستور الثقافية

بين أمسيات ثقافية ومعارض تشكيلية، وعروض مسرحية وسينمائية، يحتشد اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتي نستعرضها لكم في أجندة الــ “الدستور” الثقافية.

ففي السابعة مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية ثقافية لمناقشة ديوان “وتر خامس للكمان”، للشاعر محمد عرب صالح.

ويناقش الديوان كلا من: الشاعر السوري عبد القادر الحصني، الناقد الشاعر عبد المنعم كامل، ويدير الأمسية الشاعر خالد سعيد.

ــ أيام في حياة اللاوندي بورشة الزيتون

وفي السابعة والنصف مساء، تحل الكاتبة دكتورة فاطمة الحصي، في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية، لمناقشة كتابها “أيام في حياة اللاوندي .. سيرة مثقف مصري”، ويناقش الكتاب كل من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، القاص أسامة ريان، الناقد مجدي نصار، الكاتب شعبان يوسف، وتدير الأمسية الكاتبة أماني الشرقاوي.

ــ ثقافة الاستهلاك في ملتقي الهناجر

وفي نفس التوقيت ــ السابعة والنصف ــ يحتضن مركز الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، أمسية جديدة من أمسيات ملتقي الهناجر الثقافي، وندوة بعنوان “ثقافة الاستهلاك والتعامل مع الأزمات”، ويشارك في اللقاء كل من: دكتورة نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع، دكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري، دكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الجغرافيا والبيئة جامعة عين شمس، وتدير الملتقى دكتورة ناهد عبد الحميد، كما يتخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "تريو الموسيقية" بقيادة الدكتورة مروة عمرو .

ــ عرض فيلم “المحادثة” بالهناجر

وفي السابعة مساء، وضمن عروض أفلام مهرجان البحر المتوسط، تعرض بسينما الهناجر بساحة دار الأويرا المصرية، الفيلم الكرواتي الطويل “المحادثة”، للمخرج دومينيك سيدلر، وبطولة كاسبر فيليبسون، دايلان تيرنر، دوريس بيكنيك.

والفيلم مبني على أحداث حقيقية عن اللقاء الذي تم في 1945 بين الرئيس اليوغسلافي جوزيف تيتو ورئيس الكنيسة الكاثوليكية بكرواتيا الوجزيج ستيبيناك، ومدة الفيلم هي المدة الحقيقية للاجتماع الهام الذي تم في هذا الوقت وقوامه ساعة ونصف من الحديث المتصل بين الرئيس والأب الكاثوليكي.

ــ حياة الآخرين في معهد جوته الألماني

وضمن عروض برنامج “أفلام لا تفقد بريقها”، يعرض في السابعة مساء، بمعهد جوته الألماني بالدقي، الفيلم الألماني الطويل “حياة الآخرين”، والفيلم يعرض مصحوبا بترجمة للغة العربية .

وفيلم “حياة الآخرين”، من إنتاج عام 2006، وتبلغ مدة عرضه 136 دقيقة. وتدور أحداثه في عام 1984، قبل سقوط جدران برلين.حيث يتولى "جيرد وسيلر" مراقبة الكاتب الشهير جورج درايمان وصديقته كريستا ماريا زيلاند.

يزداد تأثر ضابط جهاز مباحث أمن الدولة في ألمانيا الشرقية (الشتازي) - المؤمن بعمله - بحياة الفنانَين. وعندما يعلم أن الغرض من المراقبة ليس سياسيا بل تكمن وراءه دوافع شخصية يبدأ في تعطيل مهمته؛ مما يؤدي إلى عواقب بعيدة الأثر على جميع الأطراف المعنية.