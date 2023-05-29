فرجانى ساسى: سأشجع الوداد أمام الأهلى.. وطارق حامد ساعدنى على التألق فى الزمالك

أثنى فرجاني ساسي نجم منتخب تونس، على زميله السابق طارق حامد لاعب وسط الزمالك السابق واتحاد جدة الحالي، مؤكدا على أنه كان من أهم أسباب نجاحه في صفوف الفارس الأبيض.

وقال “ساسي"، في تصريحات من خلال برنامج "الماتش" على فضائية "صدى البلد": "طارق حامد أخي وكل شيء بالنسبة لي وأنا أحبه كثيرًا وهو أحد أسباب نجاحي في الزمالك".

وأضاف: "كان يقول لي أنت إنسان محترم وسنساعدك وستساعدنا، وكان بالنسبة لي أخ داخل وخارج الملعب، نتواصل دائمًا حتى الآن وتحدث معي قبل رحيله وقدمت له النصيحة".

وواصل حديثه على طارق حامد: "أي فريق يحتاج إلى لاعب مثله، هو لاعب محترف داخل وخارج الملعب ولا يبخل بأي شيء".

وأكمل: "في مباراة لنا ضد وادي دجلة كان في فترة جروس، والنتيجة 0-0 وهم كانوا افضل في الشوط الأول، دخلت بين الشوطين كلمته في التليفون وحصلت على مشورته، وقدمنا أداء جيدا بفضل اقتراحاته ونجحنا في الفوز في المباراة".

وتطرق للحديث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث كشف عن توقعه بتأهل الأهلي للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال جلسة مع أصدقائه، مشيرا إلى أنه كان واثق في إقصاء الترجي بسبب ضعف مستوى الفريق.

وأضاف: "مباراة الوداد لن تكون سهلة على الأهلي، خاصة وأن الفريق المغربي له أفضلية كونه حامل لقب النسخة الماضية لكن ممكن تتقلب بالعكس لأن الأهلي هذه النسخة فريق قوي سواء في بطولة الدوري أو أفريقيا وبالتأكيد هدفهم البحث عن اللقب وتعويض خسارة النسخة الماضية".

واختتم: "سأشجع الوداد المغربي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتأكيد لأنني زملكاوي".