الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث بالشأن التركى: أردوغان يوجه رسائل شديدة اللهجة للمعارضة

أردوغان
أردوغان

قال معين نعيم، الباحث في الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته، والتي أعلن انتصاره في الانتخابات الرئاسية، مهد لمرحلة الانتخابات البلدية، وحفز قواعده بالهجوم المباشر على المعارضة باتهامها بتأييد المثلية الجنسية. 

وأضاف “نعيم”، خلال مداخلة عبر سكايب من إسطنبول مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أردوغان يعتقد أن الناخب التركي اختاره بناء على خطابه قبل الانتخابات، وفي الوقت نفسه يستغل أزمة المعارضة بعد خسارة الانتخابات ليهاجمها في خطاب انتصاري استعراضي. 

 

مشكلة تركيا ليست في النظام

وأوضح أن مشكلة تركيا ليست في النظام، لأن نظام حكم 20 عامًا من الطبيعي أن يحصل على الأغلبية، لكن هناك جيل من الشباب يريد تجربة مختلفة، ولم تستغل المعارضة هذا الجيل أو تستوعبه، ولكن مازال التحدي كبيرًا في الانتخابات البلدية، التي مازالت تميل لصالح المعارضة. 

رجب طيب أردوغان تركيا المعارضة الانتخابات الرئاسية الانتخابات البلدية

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