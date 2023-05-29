تامر هجرس: أتمنى تقديم قصة خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص

قال الفنان تامر هجرس، إنه يحب التمثيل جدًا رغم أنه يستثمر في أشياء كثيرة إلى جانب التمثيل ومنها البورصة وبدأ فيها بسن صغيرة وتعلمها من والده، مشيرًا إلى أن بدايته فيها كانت بمبلغ 500 جنيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لديه فرصة أن يرفض العروض التمثيلية إذا لم يعجبه دوره فيها، وذلك لأنه غير مضطر ماديًا ووصف الأمر بالنعمة.

تصوير فيلم تسجيلي عن رحلاته

وأشار إلى أنه عرض عليه تصوير فيلم تسجيلي عن قصة رحلاته وزياراته لمختلف الدول وعرض عليه فكرة المشروع ببسب المنشورات التي يقوم بنشرها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتمعي

وأكد أنه يتمنى تقديم شخصيات تاريخية وإسلامية ومنها خالد بن الوليد، ولكنه تم تصويره دون مشاركته، أو عمرو بن العاص، أو قصة حياة عمر الشريف.