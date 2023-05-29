الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر هجرس: أتمنى تقديم قصة خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص

تامر هجرس
تامر هجرس

قال الفنان تامر هجرس، إنه يحب التمثيل جدًا رغم أنه يستثمر في أشياء كثيرة إلى جانب التمثيل ومنها البورصة وبدأ فيها بسن صغيرة وتعلمها من والده، مشيرًا إلى أن بدايته فيها كانت بمبلغ 500 جنيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لديه فرصة أن يرفض العروض التمثيلية إذا لم يعجبه دوره فيها، وذلك لأنه غير مضطر ماديًا ووصف الأمر بالنعمة.

تصوير فيلم تسجيلي عن رحلاته

وأشار إلى أنه عرض عليه تصوير فيلم تسجيلي عن قصة رحلاته وزياراته لمختلف الدول وعرض عليه فكرة المشروع ببسب المنشورات التي يقوم بنشرها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتمعي

وأكد أنه يتمنى تقديم شخصيات تاريخية وإسلامية ومنها خالد بن الوليد، ولكنه تم تصويره دون مشاركته، أو عمرو بن العاص، أو قصة حياة عمر الشريف.

تامر هجرس خالد بن الوليد عمرو بن العاص شخصيات تاريخية اسلامية

مواد متعلقة

بعد تجديده.. ليالى رمضان تُعيد الحياة لمسجد عمرو بن العاص

بتلاوة طه النعماني.. بدء احتفال «الأوقاف» بذكرى انتصارات العاشر من رمضان في جامع عمرو بن العاص

«رسائل الإمام».. الإمام الشافعي يطلب زيارة جامع عمرو بن العاص: استبشر خيرا

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس مدير صيانة ملاه ومُشرفِ التشغيلِ لتسببِهِما في إصابةِ 6 بالإسكندرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة أعادت أبنائي للمدارس مرة أخرى

تفاصيل مصرع طالبين وإصابة آخر في حادث سير بالمنوفية

بخصومات 50%.. انطلاق مهرجان العيد في مول الفرما ببورسعيد

محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى