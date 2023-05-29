زعماء العرب والعالم يهنئون أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية رسميا

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برقيات تهنئة على إعادة انتخابه رسمياً رئيساً لتركيا خلال الجولة الثانية من الانتخابات التركية لعام 2023، وحرص عدد من قادة العرب والعالم على إبداء نيتهم للتعاون مع تركيا خلال الفترة المقبلة.

- مصر

صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، بعد انتصاره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت، الأحد، 28 مايو، أمام منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

- السعودية

هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه، في الجولة الثانية من الانتخابات التركية.

روسيا

فيما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تقديره لمساهمة أردوغان في تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا، بحسب بيان للكرملين .

بيلاروسيا

بدوره هنأ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

الكويت

وبعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه.

المفوضية الأوروبية

وفي بيان رسمي، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تهنئتها للرئيس التركي، قائلة:" أبارك للرئيس أردوغان وأتطلع لاستمرار بناء وتطوير العلاقات الثنائية المهمة لكلينا".

الدنمارك

فيما قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، "نهنئ الرئيس أردوغان ونتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا وتحالفنا في الناتو".

أرمينيا

من جانبه، بعث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بتهنئة إلى الرئيس التركي، معرباً عن أمله في تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.

السويد

وقال رئيس الوزراء السويدي: "نبارك للرئيس أردوغان إعادة انتخابه والأمن المشترك لنا هو الأولوية المستقبلية".

ألمانيا

فيما قال المستشار الألماني أولاف شولتس، نهنئ الرئيس أردوغان ونسعى لدعم قضايانا المشتركة بزخم أكبر، وألمانيا وتركيا شريكان وحليفان.

قطر

وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية، وكتب على حسابه بموقع تويتر:" أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء.".