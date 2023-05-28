الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيئة الانتخابات التركية تعلن فوز أردوغان رسمياً

إردوغان
إردوغان

أعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، اليوم الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقال ينار في مؤتمر صحفي، إن إردوغان حصل على 52.14 في المائة من الأصوات مقابل 47.86 في المائة لمنافسه كمال كليتشدار أوغلو، بعد فرز 99.43 في المائة من الأصوات.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، كلمة للشعب التركي بمناسبة فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات التركية لعام 2023.

وقال أردوغان: "أشكر الشعب التركي لأنه مكنني من تحمل مسؤولياتي تجاهه لمدة خمس سنوات مقبلة"، مضيفاً:" سألقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة"

الانتخابات التركية أحمد ينار أردوغان الانتخابات الرئاسية الجولة الثانية رئاسة الجمهورية

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