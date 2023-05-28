محلل سياسي: تناقض المعارضة التركية يجعلها مفخخة وغير قابلة للاستمرار

قال بشير عبدالفتاح، المحلل السياسي، إن تركيا يوجد بها انقسام عمودي في المجتمع التركي، لأن رجب طيب أردوغان، عبر فوق النصف بنسبة بسيطة، وهذا يتطلب منه كبح جماح النعرة القومية خاصة حيال الأقليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أردوغان لديه مشكلة عدم التوائم بين البرلمان والرئاسة، مؤكدًا أن أردوغان يتاح له تشكيل حكومة منفردة لكن لا يخوله سن قوانين دون الرجوع للبرلمان.

وأشار إلى أن تحالف المعارضة كان تحالف انتخابي إضطراري وليس سياسيًا ويوجد تناقضات فيه، فكمال كليجدار أوغلوا، سعى للجمع بين حزب الظفر وهو متحالف مع العمل والحرية، وهو كردي، مشيرًا إلى أن وتناقض المعارضة يجعلها مفخخة وغير قابلة للاستمرار.

كليجدار لن يحتفظ برئاسة حزب الشعب بعد خسارته

وأكد أن كل فصيل في المعارضة سيبحث عن ذاته ومنصبه، كما أن "كليجدار"، لن يحتفظ بمنصبه كرئيس للشعب الجمهوري، مشيرًا إلى أن خريطة المعارضة التركية ستتغير خلال أيام.