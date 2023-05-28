الأرض انشقت وبلعته.. والدة حازم تروي تفاصيل مقتله على يد صديقه

تعود حازم وليد، 18 عامًا على الخروج يوميًا من منزله في منطقة شبرا الخيمة، باحثًا عن رزقه لمساعدة أسرته مستقل مركبة نارية"توك توك" يجوب بها شوارع المنطقة لتوصيل الأهالي للمكان المراد.

استمر ذلك الحال لفترة طويلة، لكن خلال الأسبوع الماضي من الشهر الجاري تبدل المشهد رأسًا على عقب عندما خرج "حازم" من منزله متجهاً لأحد أصدقائه، بعدما تلقى مكالمة هاتفية منه يرده في توصيلة.

الأرض انشقت وبلعته

3 أيام مرت بعد تلك التوصيلة ولم يظهر الشاب "حازم" الأمر الذي جعل والدته تبحث عنه في جميع الأماكن والمستشفيات، لكن بدون جدوى، لتقرر بعدها الذهاب لقسم الشرطة وتحرير محضر بتغيب نجلها، وأثناء انتظارها أتت مكالمة هاتفية لشقيق "حازم" الأكبر تفيد بالعثور على شقيقه جثه هامدة ومصاب بـ10 طعنات متفرقة في جسده و ملقى في إحدى العقارات بمنطقة البساتين، وفقًا لما ذكرته والدة المجني عليه في حديثها لـ "الدستور ".

صديقه قتله بـ10 طعنات لسرقة التوك توك

أضافت أنها اتصلت على نجلها بعد خروجه بساعات، وأخبرته بأن يعود على موعد الغداء ليتناول الوجبة معها، وعندما تأخر عن الحضور أجرت مكالمة هاتفية له لكن كان هاتفه المحمول مغلق، ومن ثم بدأت بالبحث عنه، وقامت بإبلاغ رجال الأمن للبحث معها، وخلال أيام، جاء الخبر بمقتل نجلها على يد صديقه بغرض سرقه " التوك توك"، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمها من نجلها وقتله بدم بارد.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد الأهالي يفيد العثور على جثة شاب داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم الشرطة على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالتحريات تبين العثور على جثة شاب يدعى «حازم وليد» يبلغ من العمر 18 عامًا، يعمل سائق توك توك، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده.

بعد إعداد الكمائن استطاع رجال الأمن القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه