الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أفشة أفضل لاعب فى الجولة 22 من الدورى الممتاز

أفشة
أفشة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

واختارت رابطة الأندية، محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأفضل في الجولة 22 لبطولة الدوري.

سجل أفشة الهدف الأول لصالح الأهلي في انتصار الفريق الأحمر على طلائع الجيش بهدفين دون رد.

وتنافس على لقب أفضل لاعب في الجولة 22 كل من، محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، وإلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي، وأحمد ميهوب حارس غزل المحلة، ومحمد الشامي مهاجم الإسماعيلي.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة من 23 مباراة فقط، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب 27 مباراة.

رابطة الأندية المحترفة محمد مجدي أفشة الاهلى الدورى المصرى الدوري الممتاز موسم 2022-2023

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