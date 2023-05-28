الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حادث مروري ينهي حياة شاب في شبرا الخيمة

حادث مروري
حادث مروري

تسبب حادث مروري بين دراجة نارية وميكروباص، الأحد، في إنهاء حياة شاب بمنطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

وعقب الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم اتخاذ اللازم قانونا، فيما قامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى مستشفي ناصر العام.

وتلقي مدير أمن القليوبية إخطار من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، ومأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بمصرع شاب في حادث تصادم بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شاب عشريني كان يستقل دراجة بخارية إثر حادث تصادم مع سيارة ميكروباص ولقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

أجهزة الأمنية الطب الشرعي الصفة التشريحية حادث مرورى سيارة ميكروباص دراجة بخارية سيارة إسعاف صرحت بدفن الجثة مأمور قسم أول شبرا الخيمة مدير المباحث الجنائية مدير المباحث مستشفى ناصر العام

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