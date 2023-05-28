الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى عن قانون ضريبة الدمغة: هناك تخفيض لبعض الضرائب

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب اليوم وافق من حيث المبدأ على قانون تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية، مضيفًا: "كان في ناس مع وناس ضد ما طرحته الحكومة".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "كل واحد يقول رأيه لكن في النهاية المجلس وافق على القانون من حيث المبدأ وأرجأ الموافقة النهائية لجسلة مقبلة".

وتابع: "الحكومة خفضت بعض الضرائب، يعني اللي كانت 20% أصبحت 10% مثل الغوص والسفاري وحصل تعديلات على القانون".

وأشار إلى أن وزير المالية قال: "مش كل الناس ستتأثر ودافع عن تعديلات القانون" موجهًا التحية للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الذي كان له دور كبير جدًا في عملية إظهار التعديلات بالصورة الحقيقية لها.

أحمد موسى: الإعلام صوت الناس ودوره ليس الدفاع عن الحكومة

 واستكمل: "شرح تعديلات القانون وتسويقه لم يكن جيدًا سواء، أنا كنت حادh جدًا إمبارح لكن ده رأيي وكل واحد له رأي، وده مش معناه إننا نزعل من بعض".

وأردف: "الحكومة دائمًا تدافع عن قرارhتها، وليس مطلوبًا من الإعلام أن يدافع عن قرارات الحكومة" مؤكدًا أن الإعلام صوت الناس ودوره عمل الشيء الذي يكون مع الصالح العام.

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