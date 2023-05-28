مانشستر يونايتد يختتم مشواره في البريميرليج بالفوز على فولهام

اختتم فريق مانشستر يونايتد بتحقيق الفوز على فولهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في ختام منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتمكن فريق فولهام من التقدم في الدقيقة 19 عن طريق كيني تيتي قبل أن يدرك جادون سانشو التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح البرتغالي برونو فيرنانديز في إحراز الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده عند 75 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد فولهام عند 52 نقطة في المركز العاشر.