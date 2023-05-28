الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يختتم مشواره في البريميرليج بالفوز على فولهام

مانشستر يونايتد وفولهام
مانشستر يونايتد وفولهام

اختتم فريق مانشستر يونايتد بتحقيق الفوز على فولهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في ختام منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتمكن فريق فولهام من التقدم في الدقيقة 19 عن طريق كيني تيتي قبل أن يدرك جادون سانشو التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح البرتغالي برونو فيرنانديز في إحراز الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده عند 75 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد فولهام عند 52 نقطة في المركز العاشر.

مانشستر يونايتد البريميرليج فولهام الإنجليزي الدورى الانجليزى

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