الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة حمدى فتحى الصحية

حمدي فتحي
حمدي فتحي

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، وإن اللاعب سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأجرى حمدي فتحي أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء غد على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

احمد أبو عبلة اصابة حمدى فتحى حمدى فتحى الاهلى

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