مصرع عاطل على يد عامل خردة بالإسكندرية

لقى عاطل فى العقد الثالث من العمر مصرعه على يد عامل خردة بسبب الخلاف على ثمن قطعة من المخدرات بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان، شرق محافظة الإسكندرية، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة وتم ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل بشارع ال 20 بمنطقة العمراوي شرقي محافظة الإسكندرية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان وسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين صحة الواقعة، وكشفت التحريات بأن كان يوجد خلافات وقعت بين المتهم ويدعى م.ع، 28 سنة، عامل خردة، والمجنى عليه م.ا، 25 سنة، عاطل، بسبب الخلاف قيمة شراء جرعة من المخدرات، اذ أن المتهم تحصل على مبالغ مالية نظير شراء المخدرات للمجنى عليه إلا أن المتهم طالبه بالقطعة المخدرة أو رد المبالغ المالية فرفض الأخير وقامت مشاجرة بين الطرفين، علي اثرها طعن المجنى عليه المتهم بسلاح أبيض فقام المتهم بضربه بسلاح ناري "المقروطة" فأودت بحياة المجنى عليه فى الحال.

تم نقل جثة المجنى عليه إلى المشرحة، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة، وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة تصريح بالدفن عقب الكشف علي الجثة لبيان سبب الوفاة.