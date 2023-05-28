الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

ترأس الدكتور محمود أحمد زكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا التى تضم  فى عضويتها كل من الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جانعة طنطا ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، والدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية،  والمستشار القانوني للجامعة، والمستشار المالي للجامعة، والمستشار الهندسي للجامعة  ومستشار الجامعة لشئون الحوكمة الإلكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، و مستشار الجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية، والمستشار الصحفي للجامعة، وأمين عام الجامعة وعدد من المسؤولين البارزين بالجامعة.

أكد زكى أن اللجنة الاستشارية العليا  تختص بالنظر فى  فى كل ما يتعلق  بالجامعة من الخطط الاستراتيجية للتطوير المؤسسى مشيرًا الى ان استراتيجية الجامعة تستهدف دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تولى الجامعة اهتماما كبيرا بدعم القرى الأكثر احتياجًا من خلال دعم مبادرة "حياة كريمة" وتوجيه القوافل الطبية الشاملة لخدمة المرضى فى مختلف قرى ومراكز المحافطة .

أوضح أنه تمت متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الجامعة الجاري تنفيذها بالجامعة وتشمل عددا من المشروعات التعليمية والإدارية والبحثية والتوجيه بسرعة الانتهاء من الاعمال الجارية وتسليم المشروعات في أقرب وقت ممكن وتشغيلها وتوظيفها لخدمة العملية التعليميه والبحثية والإدارية بالجامعة كما تم التوجيه باطلاق المنصة الخاصة بالمرحلة الثانية للحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية للجامعة لقياس مؤشرات الآداء بقطاعات الجامعة المختلفة في أسرع وقت.

محمود ذكى يترأس الإجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا بجامعة طنطا الإتصال السياسى الاجتماع الأول للجنة التعليم والطلاب التحول الرقمي الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تطوير المستشفى خدمة المجتمع وتنمية البيئة دراسات العليا والبحوث دعم خطة الدولة

الأكثر قراءة

ميسرة عبدالله: قاعة لعرض مجموعة "سن - نجم" بمتحف الحضارة

مراكز المنيا تواصل المرحلة الثانية من "الموجة 21" لإزالة التعديات

اللقطات الأولى من فرز الأصوات بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية (فيديو)

ضبط 271 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بشوارع سوهاج

تحرير 157 محضرًا لمخالفات تموينية والتحفظ على سلع غذائية ببني سويف

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى