الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

25 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بحرق مقر "غد الثورة"

ارشيفه
ارشيفه

حجزت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأحد، جلسة محاكمة المتهم "إسلام.ع" والمحبوس بتهمة وضع النار والسرقة في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مقر حزب غد الثورة لجلسة 25 يونيو للحكم.

وقضت المحكمة غيابيًا في 2015 بمعاقبة المتهم و5 آخرين هاربين، بالإعدام شنقًا، بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضية لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التي تقرها المحكمة.

ووجهت أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 العاملين بالمكان وهم "شريف.ح" و"عبدالرحيم م"، و"سعيد م"، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر محاكمة مقر حزب غد الثورة

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