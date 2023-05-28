وزير التعليم يشهد اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ الدكتور رضا حجازى هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربًا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، كما هنأ كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقوم بزيارة للمحافظة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهم لها بدوام التفوق والتوفيق.

والجدير بالذكر أن 5022 طالب وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2023.

كان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، بمقر ديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية، واستعراض الإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي، والاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقد رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، مؤكدًا على أهمية دورهم فى تطوير منظومة العملية التعليمية، وانضباط سير الأعمال الامتحانية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على كافة استعدادات وإجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات بالمحافظة، موجها بإجراء امتحانات منضبطة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، مشددًا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

كما شدد الوزير على تنفيذ التعليمات المتعلقة برؤساء اللجان والملاحظين والتأكيد على الصيانة وتوفير سبل الراحة داخل اللجان.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، وتحديد المسئولين عنها، كما وجه بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم التي سيتم توزيعها خلال الامتحانات.

ووجه الوزير بضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة، حيث إنه لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، حرصًا من الوزارة على اتباع أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

كما أكد الوزير على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، مع توفير الفرصة للطلاب لاختيار مدرس المادة بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب يهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

كما أكد الوزير على الاهتمام باكتشاف الموهوبين والمبدعين لدعم الموهوبين داخل المحافظة وعلى مستوى الجمهورية (فنيًا، وعلميًا، وثقافيا، ورياضياً) وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.

كما وجه الوزير بالاهتمام بالأنشطة المدرسية للكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية بالمحافظة، وإعداد عرض مسرحى على مستوى المديرية ومشاركة طلاب محافظة الوادى الجديد، بما يعكس طبيعة ومناخ وعادات أهل المحافظة، تمهيدًا لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها، مؤكدًا أهمية المسرح المدرسي ودوره في إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس.

وقد اطلع الدكتور رضا حجازي نظام على سير عمل امتحانات الشهادة الإعدادية التي تمت خلال الفترة الماضية، حيث أشاد الوزير بمنظومة الامتحانات بالمحافظة.

كما تابع الوزير مراجعات الأونلاين لطلاب شهادة الثانوية العامة، والتي تتم بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وإدارات التطوير التكنولوجي والحاسب الآلي، وهذا من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كأهل أولياء الأمور.

وقد أجرى الدكتور رضا حجازي حوارًا تفاعليًا مع الطلاب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول عدد من النقاط المتعلقة بكيفية استفادتهم من هذه المراجعات، ومدى فهمهم للمواد من خلال البث المباشر، حيث أشاد الطلاب بهذه المراجعات التي توفرها لهم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.