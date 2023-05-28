الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فلكية جدة: سماء مكة المكرمة تشهد التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة فى 2023

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

شهدت سماء مكة المكرمة، ظهر اليوم، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وهو التعامد الأول للشمس لهذا العام.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، مشيرًا إلى أنه أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وأوضح المهندس «أبوزاهرة» أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز بها أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وأشار إلى أن ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة باستخدام قطعة من "الخشب" بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد، فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا، كما تُستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية دون الحاجة للتقنيات الحديثة، وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة.

رئيس الجمعية الفلكية بجدة خلال شهر مايو تعامد الشمس على الكعبة تعامد الشمس جمعية الفلك

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