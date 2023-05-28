الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إليسا تتصدر التريند.. وزن زائد وإطلالة جريئة.. والجمهور: رجعي قميص أحمد سعد

إليسا
إليسا

تصدرت الفنانة إليسا التريند، بعد مشاركتها، حفل خيري أقامته مؤسسة مجدي يعقوب، أمس السبت، وتفاعل معها رواد "تويتر"، بين التعليقات الإيجابية والسلبية، ومن خلال السطور التالية نرصد أسباب تصدرها التريند.

تقبيل السير مجدي يعقوب ليدها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعين فيديو للسير مجدي يعقوب وهو يُقبّل يد النجمة اللبنانية إليسا، بعد إشادتها به إذ أعربت عن احترامها للمبادرات التي يسير بها الدكتور يعقوب والمراكز التي يقدم فيها خدمة الاستشفاء مجاناً للأطفال والناس.

وأثنى السير مجدي يعقوب على كلمات إليسا الطيبة وقبل يدها، وهو الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


إطلالة إليسا 

اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إطلالة الفنانة إليسا لا تتناسب مع الحفل الخيري لمؤسسة مجدي يعقوب، إذ جاءت إطلالتها أكثر تحررا، حيث ارتدت قميص أسود من الموسلين أظهر حمالة صدرها، في بعض المواضع وهو ما عرضها للانتقادات.

وجاءت الانتقادات على النحو التالي: "يعني وين الذوق بلي لابسته سخيف جدا وتعري بلا فائدة.. شو لابسة.. رجعي قميص أحمد سعد".

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وزن زائد 

أظهرت إطلالة الفنانة إليسا بوزن زائد، الأمر الذي عرضها للانتقادات، وجاءت على النحو التالي: "إذ شيء بيعجبني في اليسا بتلبس اللي عاجبها وما بتهتم أنه يمكن مو ضعيفة أو نصحانة مبسوطة مع جسمها وهذا شي.. إليسا نصحانة شو".

تعليقات إيجابية حول حفل إليسا 

ورغم الانتقادات التي واجهتها الفنانة إليسا، إلا أنها حصدت الكثير من التفاعل من حضور الحفل، وتعليقات إيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملت الكثير من الحب والتقدير، وجاءت على النحو التالي: "كانت حفله جميله اوي يا اليسا وحقيقي انبسطنا بوجودك معانا في مصر.. يارب دايما موجودة مابينا ومبسوطة.. يا رب نشوفك دايما مبسوطة وفرحانه يا قلبي.. والله وجودك في مصر بيعني كتير اوي لينا بنحبكككككك اوييي من قلوبنا بجد".


 

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