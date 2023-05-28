كريستوف جالتييه: أستحق فرصة ثانية مع باريس سان جيرمان

تحدث كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي والـ11 في تاريخه.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2022-2023، بعد تعادله أمام ستراسبورج بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات المسابقة.

جالتييه يتحدث عن مستقبله بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

وقال جالتييه في تصريحات صحفية: "مستقبلي؟ لا أعلم، ولكن أعتقد أنني أستحق موسمًا ثانيًا في باريس سان جيرمان".

وأضاف: "لقد قدمت كل ما في وسعي لهذا النادي بكثير من الطاقة والحب".

واختتم جالتييه تصريحاته، قائلًا: "لقد نجحت في تواجد باريس سان جيرمان على المسار الصحيح، حتى في اللحظات الصعبة، أشعر شخصيًا أنني أستحق الاستمرار".

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت إلى اقتراب رحيل كريستوف جالتييه عن منصبه في فريق باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023، خاصة بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وودّع فريق باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني.

ونوّهت التقارير الصحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان تبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم الجديد، وعلى رأسهم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي الحالي.