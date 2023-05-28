حبس 3 سرقوا مصنع لعب أطفال في المرج الجديدة

قررت نيابة المرج، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين بسرقة المصانع في منطقة المرج ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم مركبة "توكتوك" قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهم بسرقة إحدى المصانع لألعاب الأطفال بأسلوب "كسر القفل"، وبحوزتهم “3 أنبوب لحام أكسجين ، جهاز رش، عتلة حديدية”.

وباستدعاء صاحب المصنع تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة.