الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 سرقوا مصنع لعب أطفال في المرج الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين بسرقة المصانع في منطقة المرج ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم مركبة "توكتوك" قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهم بسرقة إحدى المصانع لألعاب الأطفال بأسلوب "كسر القفل"، وبحوزتهم “3 أنبوب لحام أكسجين ، جهاز رش، عتلة حديدية”.

وباستدعاء صاحب المصنع تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة.

اجهزة الامن أستقلالهم أشخاص اطفال أسلوب كسر القفل أكسجين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني

"الداخلية" تكشف حقيقة طمس شخص لوحة سيارات بالقاهرة

مدبولى: نتابع وندعم الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى

متعافي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يثير حديث السوشيال ميديا

محافظ دمياط تستقبل وفدا من سفارة سويسرا

المشدد 6 سنوات لعاطلين يتاجران في المخدرات بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى