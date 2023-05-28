الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة.. و"السوقى" يربح 10 مليارات جنيه

البورصة
البورصة

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم، أول معاملات الأسبوع، على صعود جماعي بدعم من عمليات شراء واسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب، التي قابلتها قوى بيعية من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية بحوالي 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و115 مليار جنيه، مقابل تريليون و105 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 52. 0%، بما يعادل 87.83 نقطة، ليغلق عند مستوى 17131.45 نقطة، فيما قفز المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.15%، بما يعادل 97.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 3199.59 نقطة، ما أسهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة بلغت 2.63%، بما يعادل 122.85 نقطة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4788.42 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى ملياري جنيه، بالتعامل على نحو 1.165 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 94 ألف صفقة شراء وبيع على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الأحد اولى معاملات الاسبوع صعود جماعي عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار العربية و المتعاملين الافراد العرب قوى بيعية من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية و الاجنبية ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 10 مليارات جنيه ترليون و 105 مليارات جنيه ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بنسبة بلغت 52 0 قفز المؤشر الثانوى اى جى اكس70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 3 15

الأكثر قراءة

كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

أمطار خفيفة على مناطق بالإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته على دفع فدية بالزيتون

الرئيس السيسى لعمار الحكيم: مصر حريصة على سلامة وأمن واستقرار العراق

مليون و761 ألفًا.. أحمد عز يسدد أجر المسكن والحضانة لابنى زينة

إزالة 58 حالة تعد على 8282 مترا ضمن الموجة 21 بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى