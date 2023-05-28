صعود جماعى لمؤشرات البورصة.. و"السوقى" يربح 10 مليارات جنيه

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم، أول معاملات الأسبوع، على صعود جماعي بدعم من عمليات شراء واسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب، التي قابلتها قوى بيعية من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية بحوالي 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و115 مليار جنيه، مقابل تريليون و105 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 52. 0%، بما يعادل 87.83 نقطة، ليغلق عند مستوى 17131.45 نقطة، فيما قفز المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.15%، بما يعادل 97.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 3199.59 نقطة، ما أسهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة بلغت 2.63%، بما يعادل 122.85 نقطة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4788.42 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى ملياري جنيه، بالتعامل على نحو 1.165 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 94 ألف صفقة شراء وبيع على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة.