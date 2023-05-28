الإسماعيلية تشارك فى فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية

شاركت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية في فعاليات افتتاح المهرجان الدولي للطبول والتراث الشعبي في دورته العاشرة، من خلال فرقتين، هما فرقة السمسمية للحفاظ على التراث، وفرقة الإسماعيلية للفن التعبيري، بقيادة الفنان شريف مبارك.

كما تشارك الفرقتان في العروض وكذلك حفل ختام المهرجان، وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وصندوق دعم مكتبات مصر.

ويشارك في الدورة العاشرة من المهرجان، والتي شهدت انطلاق فعالياته، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دول: "اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، أندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر".

وتُقام الفعاليات في "سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب".

ويحمل المهرجان هذا العام شعار "الطبول من أجل السلام"، وتستمر فعالياته حتى ٢ يونيو المقبل.

وأوضح الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، في كلمته، أن المهرجان يؤكد ثقافة السلام وتفرد شخصية مصر التراثية، من خلال شعاره "حوار الطبول من أجل السلام"، مؤكدًا أن استمرار المهرجان لمدة ١٠ سنوات وجذب آلاف الجماهير الداعمين له، هو أكبر دليل على نجاح المهرجان، ودليل على التواصل الإنساني والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب.