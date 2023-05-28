الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية تشارك فى فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية

فعاليات مهرجان الطبول
فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية

شاركت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية في فعاليات افتتاح المهرجان الدولي للطبول والتراث الشعبي في دورته العاشرة، من خلال فرقتين، هما فرقة السمسمية للحفاظ على التراث، وفرقة الإسماعيلية للفن التعبيري، بقيادة الفنان شريف مبارك.

كما تشارك الفرقتان في العروض وكذلك حفل ختام المهرجان، وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وصندوق دعم مكتبات مصر.

ويشارك في الدورة العاشرة من المهرجان، والتي شهدت انطلاق فعالياته، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دول: "اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، أندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر".

وتُقام الفعاليات في "سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب".

ويحمل المهرجان هذا العام شعار "الطبول من أجل السلام"، وتستمر فعالياته حتى ٢ يونيو المقبل.

وأوضح الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، في كلمته، أن المهرجان يؤكد ثقافة السلام وتفرد شخصية مصر التراثية، من خلال شعاره "حوار الطبول من أجل السلام"، مؤكدًا أن استمرار المهرجان لمدة ١٠ سنوات وجذب آلاف الجماهير الداعمين له، هو أكبر دليل على نجاح المهرجان، ودليل على التواصل الإنساني والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب.

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية أمل رجب مديرة مكتبة مصر أمل رجب مديرة مكتبة مصر بالإسماعيلية الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية

الأكثر قراءة

كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

طبيب يتبرع بمبلغ 1.5 مليون جنيه للمستشفى الجامعى فى بنى سويف

إزالة 58 حالة تعد على 8282 مترا ضمن الموجة 21 بالشرقية

أمطار خفيفة على مناطق بالإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته على دفع فدية بالزيتون

مليون و761 ألفًا.. أحمد عز يسدد أجر المسكن والحضانة لابنى زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى