الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم صفقة عبدالله السعيد.. وينتظر رفع الحجز عن أمواله

عبدالله السعيد لاعب
عبدالله السعيد لاعب بيراميدز

علم "الدستور" أن مجلس إدارة نادي الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز والمنتخب الوطني من أجل الانتقال إلى صفوفه مع بداية الموسم الجديد، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع بيراميدز بنهاية هذا الموسم ويرغب عبدالله في عدم التجديد.

وكان عبد الله السعيد قد تعرض إلى إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في مباراة الأهلي الشهر قبل الماضي وتردد أنه قد يعتزل الكرة، لكن إدارة نادي الزمالك تتمسك بضم اللاعب إلى القلعة البيضاء.

‏وفي الوقت نفسه، أعلن عبدالله السعيد عن ترحيبه بالانتقال إلى نادي الزمالك ووافق على العرض المالي المقدم من إدارة الزمالك، رغم أنه عرض أقل من المبلغ المالي الذي قدمه نادي فاركو للاعب.

‏ولكن عبدالله السعيد يرغب في الانتقال للزمالك بصرف النظر عن المقابل المالي لرغبته في أن يختم حياته الكروية في نادٍ كبير بحجم وجماهيرية نادي الزمالك.

‏وتم الاتفاق النهائي بين عبدالله السعيد وإدارة الزمالك، ولكن تم تأجيل توقيع العقود لحين انتهاء الأزمة المالية ورفع الحجز المالي عن أرصدة النادي في البنوك وبعدها سيوقع عبدالله السعيد على العقود في مؤتمر صحفي ويتسلم مقدم العقد فور التوقيع.

اتفاق نهائي إدارة نادي الزمالك ادي بيراميدز الرباط الصليبي تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد عبد الله السعيد

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