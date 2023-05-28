محافظ القاهرة يلتقي سفير أرمينيا لبحث التعاون المشترك

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، السفير هراتشيا ارشاك بولاديان، سفير أرمينيا بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا، وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين، والتي كان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأرمينيا في الفترة من 28- 29 يناير 2023.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة أرمينيا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين، والتعاون فى مجال مواجهة التغييرات المناخية.

وأشار محافظ القاهرة، خلال اللقاء، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ونجاحها فى التعامل معها دون التأثير على تنفيذ خطط التنمية التي تسير بخطى سريعة.

وأكد السفير هراتشيا ارشاك بولاديان، سفير أرمينيا بالقاهرة، أنه عاش بمصر 10 سنوات وشاهد التطور الكبير والنمو العمراني السريع في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجّه سفير أرمينيا الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الأرمينية يريفان، كما أهدى إليه صورة للميدان الذي أُطلق عليه اسم "ميدان مصر" تقديرًا للعلاقات المميزة التي تربط البلدين، والذي يقع في واحدة من أهم المناطق بالعاصمة الأرمينية.