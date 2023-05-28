الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية.. نصائح للتعامل مع الأجواء المتقلبة والأتربة (فيديو)

دعا الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، مرضى الحساسية الصدرية وحساسية العين والجيوب الأنفية عدم الخروج من المنزل لو لم يكن هناك داعي، في ظل التقلبات الجوية.

وقدم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع عبر فضائية «تن»، اليوم الأحد، عددًا من النصائح المهمة التي يحتاج إليها مرضى الحساسية في ظل ظروف التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة، أهمها ارتداء الكمامة لحماية مجرى التنفس.

وتابع: "تناول قرص مضادات الحساسية في اليوم أو قرصين على حسب شدة الحساسية، وغسل الأنف بمحلول الملح، واستخدام بخاخات المضادة للالتهابات إذا كانت الحالة شديدة".

وشدد الحداد على استخدم موسعات الشُعب وبخاخات الصدر، لافتا إلى أنه في حالة عدم وجود كمامة استخدام المناديل المبللة ووضعها على الأنف حيث تقلل أيضًا من دخول الأتربة لمجرى التنفس.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أهمية ارتداء الملابس القطنية البيضاء وشرب السوائل التي تحتوي على فيتامين سي مثل الجوافة والبرتقال.

التقلبات الجوية الأتربة الرمال مرضى الحساسية مرضى الجيوب الانفية

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