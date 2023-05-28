الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة والبلطجة فى صفط اللبن

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الجيزة 6 متهمين باستعراض القوة والبلطجة ضد أهل منطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور بالجيزة بحبس المتهم الأول بتهمة استعراض القوة والبلطجة وحيازة سلاح بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف، والمصادرة، وألزمته بالمصاريف، ووضعه تحت المراقبة مدة مساندة للعقوبة، كما قضت ببراءة باقي المتهمين.

وكان قد أحال طارق حسنين، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم ١٥٣٩٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٢١ جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة؛ لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وجاء في أمر الإحالة أنهم في يوم ٢/ ٨ / ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم وذويهم والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني منطقة صفط اللبن، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر حال إحرازهم أسلحة بيضاء وذخيرة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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