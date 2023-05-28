الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة أوراق متهم بقتل سروجي في القليوبية إلى مفتي الجمهورية 

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامى، بإحالة نجار مسلح لفضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل سروجي سيارات بمدينة الخانكة وحددت جلسة يوم 25 يوليو للنطق بالحكم.

وكان قد أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، المتهم وُيدعى "إبراهيم م ع" 21 سنة، نجّار مسلح، لمحكمة الجنايات؛ لأنه في غضون شهر مايو الماضي، قتل المجني عليه "محمد لطفى محمد رضوان"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتله، إثر خلاف نشب بينهما، وقام الأهالي بفضه وانصرف المتهم متوعدًا المجني عليه بالثأر منه، وسولت له نفسه قتله فأعد سلاحًا ناريًا وتوجه إلى الورشة الخاصة بالمجنى عليه، حيث تأكد من تواجده فيها، وأطلق عدة رصاصات صوبة، حتى لقى مصرعه وتم ضبط المتهم.

وأضاف، أمر الإحالة، أن المتهم حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا، مسدس، وأحرز ذخائر، مما تستعمل فى سلاح نارى دون أن يكون مرخصًا له فى حيازته أو إحرازه.

وشهدت جلسة المحاكمة أمام جنايات بنها مفاجأة من العيار الثقيل، إذ قدم محامى المتهم "إبراهيم م ع"، 21 سنة، نجار مسلح، شهادة من مستشفى خاص، تفيد أن المتهم يعانى من المرض النفسى، وطلب عرضه على الطب النفسى لبيان سلامة قواه العقلية، وهو الأمر الذى رفضه المدعى بالحق المدنى عن أسرة الراحل، مشيرًا إلى أن القضية مكتملة الأركان والمتهم اعترف فى التحقيقات بارتكابه الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، إشارة من مستشفى الخانكة العام، بوصول "محمد لطفى محمد"، مصابا بطلق نارى، وتوفى فور وصوله المستشفى، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء جلوس المجنى عليه، فى ورشته بمنطقة القلج، حضر إليه المتهم، ويدعى "إبراهيم م ع"، 21 سنة، نجار مسلح، وأطلق عليه الرصاص بسبب قيام المتهم بسب نجل المجنى عليه، وبسبب معاتبة القتيل للمتهم، أحضر سلاحا ناريا، وفتح الرصاص عليه فى ورشته، فسقط على الأرض غارقا فى دمائه.

المستشار سعيد شعبان أبو دنيا شرطة الخانكة فضيلة مفتي الجمهورية قتل سروجى سيارات محكمة جنايات بنها مركز شرطة الخانكة

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