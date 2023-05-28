نائب وزير الإسكان: مصر أكبر دولة في استخدام مياه التحلية بـ8.8 مليون متر مكعب يوميًا

استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، موقف القطاع في تنفيذ محطات التحلية، حيث تعد مصر أكبر دولة في استخدام مياه التحلية بحوالي 8.8 مليون متر مكعب يوميًا، يليها المملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل على توطين الصناعة المحلية والتحدي الذي فرصة، موضحًا أن حجم استثمارات قطاع المياه والصرف يصل إلى حوالي 2 مليار جنيه سنويًا، وتعمل 300 شركة مقاولات في هذا المجال.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، أن عدد العمالة في قطاعي مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي يبلغ حوالي 150 ألف عامل، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت سياسات عامة في هذا القطاع على المستوى القومي للنهوض بقطاع البنية التحتية، كما تعمل الدولة على الحد من التلوث ومعايير المواصفات المتبعة.

وأشار إلى أن نسبة إنجاز تنفيذ محطات المياه والتحلية وصلت إلى 65%، كما يهدفون إلى تحسين الخدمة في 27 محافظة ومدن عمرانية جديدة في الجمهورية الجديدة من الجيل الأول حتى الجيل الرابع. وأشار أيضًا إلى أن حجم الطاقة الإجمالية لمحطات مياه الشرب ستصل إلى حوالي 33.6 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2032، مقارنة بحجم الطاقة الإجمالية الحالية التي تبلغ حوالي 24.7 مليون متر مكعب.

وجاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر "الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 28 مايو، بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض استراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع في مشروعات التعمير بالخارج، ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وضمان استدامة عمل الشركات في المستقبل.