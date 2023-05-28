الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان ومفوض الأمم المتحدة يتفقدان معبر قسطل للاطمئنان على الخدمات المقدمة للنازحين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندى، والوفد المرافق له، زيارة ميدانية لمعبر قسطل البرى والذى يستقبل يوميا حوالي 3000 نازح يوميا من السودان بإجمالى 95 ألف نازح حتى الأن بالإضافة إلى ما تم استقبالهم من معبر آرقين البرى، وذلك في إطار حرص مصر على تقديم كافة الخدمات اللوجستية للقادمين من دولة السودان الشقيقة. 

وتفقد المحافظ والمفوض السامي العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف لمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهري فى عيادات الحجر الصحي، والكشف عن أى أمراض معدية، مع زيادة عدد العيادات المتنقلة في منافذ الوصول، وزيادة أعداد الفرق الطبية فى التخصصات المختلفة، ومضاعفة أعداد فرق الطب الوقائى بأسوان والمناطق الحدودية، واتخاذ إجراءات مشددة فى مواجهة القوارض ونواقل الأمراض. 

كما تفقد محافظ أسوان والمفوض السامي للأمم المتحدة مراكز الهلال الأحمر واليونيسيف وغيرها من المؤسسات المحلية والدولية. 

- ملحمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة المصرية لتقديم مختلف الخدمات للوافدين من دولة السودان

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه توجد ملحمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة المصرية من وزارات الصحة والتضامن الاجتماعى والإتصالات والنقل وهيئة السكك الحديدية وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية لتقديم مختلف الخدمات للوافدين من دولة السودان، بالتعاون والدعم والمساندة من مؤسسات المجتمع المدنى ،  والمنظمات الدولية والمحلية. 

ولفت إلى أن الخدمات يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة فى أرقين وقسطل والموقف البرى الدولى بكركر ، ومنها الخدمات الصحية حيث شهد الموقف الدولى بكركر بمدينة أسوان توفير سيارتين إسعاف للطوارئ و 5 عيادات متنقلة للفحص الطبي، وكذا الدفع بكميات من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية من خلال تجهيز صيدلية ثابتة ، مع فتح 2 عيادة ثابتة للحجر الصحى لإجراء الكشف الطبى على العابرين ، بالإضافة إلى فريق من الجامبيا بكل منفذ لرش وتطهير الأتوبيسات القادمة ، وأيضاً وجود فريق من المتوطنة ، وهم مقيمين بصفة دائمة لرش المنافذ لمواجهة القوارض الزواحف. 

جانب من الزيارة

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أرقين الخدمات اللوجستية السودان الشقيقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المفوض السامي للأمم المتحدة معبر قسطل البري

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