الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح" تنظم قافلة دعم طبي وعلاجي بمستشفى النجيلة المركزي 31 مايو

مستشفي النجيلة المركزي
مستشفي النجيلة المركزي

 قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة ووفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنطلق أعمال قافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى النجيلة المركزى 31 مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن تضم القافلة العديد من التخصصات الطبية منها "الباطنة العامة والحميات، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، وعلاج طبيعي، والجلدية. أسنان، أمراض الكلى، مضيفا أن القافلة تأتى في إطار خطة وضعتها مديرية الصحة بمطروح وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى ان خطة عمل قوافل الدعم الطبي والعلاجي تأتي فى إطار الرؤية السياسية  للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهله. وتعد تلك القوافل وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والتى تفتقر إلى تنوع الخدمات الصحية وتماشيًا مع توجهات الدولة لتوفير الدعم الطبي لها.

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