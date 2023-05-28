الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المهرجان الـ12 للفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية يختتم أعماله ويكرم الطلاب الفائزين

توزيع جوائز مهرجان
توزيع جوائز مهرجان الفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية

أقيم حفل ختام توزيع الجوائز الفردية وجوائز التميز للمهرجان الثاني عشر للفنون المسرحية، الذى نظمته اللجنة الفنية لاتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض، بحضور عمداء الكليات ووكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

 

قام بتوزيع الجوائز الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة نيابة عن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم خلال المهرجان إقامة 17 عرضا مسرحيا على مسارح مركز الحرية للإبداع، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشى، ومسرح الجامعة، تحت إشراف لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة منال فودة أستاذ التمثيل والإخراج ورئيس قسم المسرح بكلية الآداب، والدكتورة صديقة لاشين أستاذ التمثيل بقسم المسرح بكلية الآداب، والدكتورة داليا فؤاد مدرس الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية.


وأعلنت لجنة التحكيم فوز عرض "راس الغول" لكلية الصيدلة بالمركز الأول، وعرض "سان مالو" لكلية الهندسة بالمركز الثانى، وعرض "فريق كابتن يحيى الناشد" لكلية الآداب بالمركز الثالث، كما فاز الطالب أحمد عبد الرحيم- كلية الصيدلة بجائزة أفضل مخرج، والطالب أحمد أشرف- كلية الصيدلة بجائزة أفضل ممثل دور أول، وفازت الطالبة إليزابيث نعيم- كلية الهندسة بجائزة أفضل ممثلة دور أول، وفاز الطالب عبد الرحمن عادل- كلية الهندسة بجائزة أفضل ممثل دور ثان، والطالبة فرح نادر- كلية الفنون الجميلة بجائزة أفضل ممثلة دور ثان، والطالب أحمد حلمى- كلية الصيدلة بجائزة أفضل ديكور، والطالب محمد صلاح- كلية التربية بجائزة أفضل كوريوجراف، والطالب أحمد طارق من كلية الحقوق بجائزة أفضل إضاءة، والطالب أحمد حلمى- كلية الصيدلة بجائزة أفضل ملابس، والطالب محمد إبراهيم- كلية التربية بجائزة أفضل موسيقى، والطالبة ندى هريدي من كلية الصيدلة بجائزة أفضل مكياج.

توزيع جوائز مهرجان الفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية

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حفل ختام توزيع الجوائز جامعة الإسكندرية للمهرجان الثاني عشر للفنون المسرحية 17 عرض مسرحي

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