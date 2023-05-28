رئيس "اقتصادية قناة السويس" يتفقد محطة الرورو بميناء جوانزو ويلتقي ممثلي "هواوي"

اختتم وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، جولته ببعض المدن والمقاطعات الصينية، بتفقد محطة الرورو والمركز اللوجيستي للتخزين والتوزيع لمجموعة ZHL في ميناء جوانزو الصيني، التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة توزيع السيارات بطول 1,7 كم والتي تتعامل مع 60 خط ملاحي بحجم تداول 650 سفينة سنوياً، بميناء جوانزو بمنطقة التجارة الحرة لمدينة نانشا، كما تفقد الوفد منطقة ساحات التخزين لنحو 45 ألف سيارة.

وقد تطرق اللقاء لبحث سبل التعاون مع المجموعة خاصة أن موانئ الهيئة تشهد تواجد أرصفة لدحرجة السيارات، ولديها المواقع التي تسمح لها بأن تكون مراكز لوجيستية رائدة، كما قام الوفد بجولة داخل مركز التوزيع للسيارات، وجاءت جولة الوفد بالميناء الذي يعد أحد أهم الموانئ الصينية، بمساحة 400 ألف متر مربع بإجمالي 3 أرصفة.

- بحث التعاون المشترك مع شركة هواوي

وفي ختام الزيارة لجوانزو، اجتمع وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية، ورئيس شركة هواوي لمنطقة شمال إفريقيا، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وما يمكن تقديمه للمنطقة الاقتصادية من الدفع بالتكنولوجيا الحديثة التي تتبعها هواوي في تقنيات خدمية عديدة من مدن ذكية ورقمنة الإجراءات داخل الموانئ، فضلاً عما تقدمه من تقنيات حديثة في مشروعات الطاقة الخضراء.

من جهته، أكد تيري هي رئيس منطقة شمال إفريقيا لهواوي أن مصر من الأسواق الكبيرة التي ينبغي أن تتواجد بها الشركات العالمية وتصدير منتجاتها والنفاذ للأسواق الخارجية، وأنها تعد مركزاً رائداً للوصول للمستهلك المحلي والأجنبي، مشيراً إلى تعاون هواوي مع الحكومة المصرية في عدة مشروعات خاصة قطاع الاتصالات، كما أكد على التطلع للمزيد من هذا التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب اللقاء تفقد وفد المنطقة الاقتصادية معرض هواوي، الذي يضم جميع المشروعات التي تقدمها هواوي سواء في الاتصالات أو الطاقة الخضراء أو رقمنة الموانئ.

اللقاء بالوفد

اللقاء بالوفد

اللقاء بالوفد