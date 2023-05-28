الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "اقتصادية قناة السويس" يتفقد محطة الرورو بميناء جوانزو ويلتقي ممثلي "هواوي"

اللقاء بالوفد
اللقاء بالوفد

اختتم وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، جولته ببعض المدن والمقاطعات الصينية، بتفقد محطة الرورو والمركز اللوجيستي للتخزين والتوزيع لمجموعة ZHL  في ميناء جوانزو الصيني، التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة توزيع السيارات بطول 1,7 كم والتي تتعامل مع 60 خط ملاحي بحجم تداول 650 سفينة سنوياً، بميناء جوانزو بمنطقة التجارة الحرة لمدينة نانشا، كما تفقد الوفد منطقة ساحات التخزين لنحو 45 ألف سيارة.

وقد تطرق اللقاء لبحث سبل التعاون مع المجموعة خاصة أن موانئ الهيئة تشهد تواجد أرصفة لدحرجة السيارات، ولديها المواقع التي تسمح لها بأن تكون مراكز لوجيستية رائدة، كما قام الوفد بجولة داخل مركز التوزيع للسيارات، وجاءت جولة الوفد بالميناء الذي يعد أحد أهم  الموانئ الصينية، بمساحة 400 ألف متر مربع بإجمالي 3 أرصفة.

- بحث التعاون المشترك مع شركة هواوي

وفي ختام الزيارة لجوانزو، اجتمع وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية، ورئيس شركة هواوي لمنطقة شمال إفريقيا، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وما يمكن تقديمه للمنطقة الاقتصادية من الدفع بالتكنولوجيا الحديثة التي تتبعها هواوي في تقنيات خدمية عديدة من مدن ذكية ورقمنة الإجراءات داخل الموانئ، فضلاً عما تقدمه من تقنيات حديثة في مشروعات الطاقة الخضراء.

من جهته، أكد تيري هي رئيس منطقة شمال إفريقيا لهواوي أن مصر من الأسواق الكبيرة التي ينبغي أن تتواجد بها الشركات العالمية وتصدير منتجاتها والنفاذ للأسواق الخارجية، وأنها تعد مركزاً رائداً للوصول للمستهلك المحلي والأجنبي، مشيراً إلى تعاون هواوي مع الحكومة المصرية في عدة مشروعات خاصة قطاع الاتصالات، كما أكد على التطلع للمزيد من هذا التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب اللقاء تفقد وفد المنطقة الاقتصادية معرض هواوي، الذي يضم جميع المشروعات التي تقدمها هواوي سواء في الاتصالات أو الطاقة الخضراء أو رقمنة الموانئ.

اللقاء بالوفد
اللقاء بالوفد
اللقاء بالوفد
اللقاء بالوفد
اللقاء بالوفد
اللقاء بالوفد
اللقاء بالوفد
اللقاء بالوفد
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأكثر قراءة

تحذير من البيئة لأصحاب الأمراض الصدرية: "لا تتواجدوا فى الهواء الطلق"

نتائج الامتحانات| البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

6 آلاف سائح يصلون مرسى علم على متن 25 طائرة.. اليوم

الحبس سنتين لـ10 بتهمة البلطجة فى الأميرية

محافظ الفيوم يتابع آليات تنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان

إحالة عاطلين قتلا شابًا دفاعًا عن صديقه بعين شمس للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم