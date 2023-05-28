إعلان جدول الورش الحرف اليدوية بمعرض "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن انطلاق أول ورشة مجانية لتعليم الحرف اليدوية. وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.

وقال "عثمان" إنه تم تحديد 10 حرف يدوية لتدريب المشاركين في الورشة التدريبية المجانية، وذلك من أجل استغلال الإجازة الصيفية بشكل أفضل والتشجيع على الابتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين. كما سيتم عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة، وسيتم نشر جداول المحاضرات على الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.



من جانبها، أوضحت إيمي موسى، نائبة ثانية في مجلس سيدات الأعمال، أن أول ورش العمل انطلقت، أمس السبت، حسب الجدول الذي تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية.

وبحسب الجدول، بدأت ورشة تعليم الخرز للكبار والصغار على مدار ساعة كاملة من السادسة حتى السابعة، وأخرى "جلود" للكبار من السابعة والنصف حتى التاسعة مساءً.

وينظم اليوم الأحد، ورشة لتعليم فنون الإكسسوارات والكروشيه لأعمار ١٠ سنوات فأكثر، في تمام السادسة حتى السابعة مساءً. ويشهد يوم الاثنين، تنظيم ورشة تريكو وشغل نول تريكو بداية من سن ١٢ سنة، في تمام السادسة حتى السابعة مساءً.

وفي الثلاثاء، ينظم ورش "مديليات خرز" لأعمار ١٠ سنوات فأكثر، من ٦ حتى ٧ مساءً، بالإضافة إلى ورش تعليم الخرز والباتشورك لأعمار ٧ حتى ١٥ سنة، في تمام السابعة والنصف حتى التاسعة مساءً.

ويختتم ورش الاسبوع المقبل، يوم الخميس، بتنظيم ورشة ديكوباج من ١٠ ل ١٥ فئه عمرية وكبار من ٦ الي ٧ مساء، بالإضافة إلي السيراميك الفرعوني والجالوري كبار فقط من ٧ ونص الي ٩ مساء.