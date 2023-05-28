إصابة عامل إثر انهيار جدار عليه أثناء جمع القمامة بسوهاج

أصيب عامل بجروح وسحجات إثر انهيار جدار عليه أثناء جمع القمامة، في مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور قسم شرطة جرجا بورود إشارة من مستشفى جرجا العام لقسم جرجا، بوصول المدعو "ش. ع. ا. س"، سن 35 عامًا، عامل، ويقيم دائرة القسم، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس ونزيف بالأنف وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه.

وبالفحص والانتقال لموقع البلاغ وسؤال ذويه أفاد كل من: شقيقه المدعو "ع. ع. ا"، 49 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، و"م. ج. م. ع"، سن 26 عامًا، عامل، ويقيم بندر جرجا، و"أ. ا. م. ا"، 26 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا، بأنه أثناء قيام المذكور بجمع الخردة من القمامة أسفل جدار مبني بالطوب الأحمر والطين، متهالك ببندر جرجا سقط عليه الجدار مما نتج عنه إصابته، ونفى الأول الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.