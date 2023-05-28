الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى بقنا تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لليوم الثاني على التوالي، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، وذلك تحسبًا لموجة الطقس السيئ التى تشهدها محافظات الجمهورية واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك بدءًا من صباح أمس السبت وحتى مساء الثلاثاء المقبل الموافق 30 مايو الجارى، بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة على وسط وجنوب الصعيد.


ووجه محافظ قنا، رؤساء المدن ومسئولى الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من الآثار السلبية المحتملة، والتى قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مشددًا على مراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كل الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

 

كما كلف "الداودى" مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال، والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية، والتأكد من تجهيز كل سيارات الإسعاف للتعامل مع أى حالات طوارئ.

 

وقال محافظ قنا، إنه تم تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق، مضيفًا أن غرفة عمليات إدارة الأزمات الكوارث بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار اليوم، ومتصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

 

وناشد الداودي، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر لا سيما قائدي السيارات على الطرق السريعة وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة واتباع تعليمات المرور، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء هبوب الرياح.

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