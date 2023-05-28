600 ألف شخص و61 طائرة مسيرة لتأمين الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية التركية

خصصت وزارة الداخلية التركية حوالي 600 ألف شخص و73 مروحية، و8 طائرات، و61 طائرة مسيرة لضمان أمن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "حريت" التركية.

وقالت الصحيفة إن "الداخلية" خصصت حوالي 600 ألف شخص، من بينهم 325 ألف عنصر من الشرطة، وأكثر من 190 ألف عنصر من الدرك، وحوالي 2700 من حرس السواحل، كما تم نشر أكثر من 58 ألفًا من رجال الأمن و17189 من الحراس المتطوعين في عموم تركيا، إضافة إلى 73 طائرة هليكوبتر و8 طائرات و61 طائرة بدون طيار و244 قاربًا جاهزة لأي طارئ.

كما شكلت السلطات التركية أيضًا "فرق مكافحة جرائم المعلومات" لرصد المعلومات المضللة المحتملة و"المنشورات الاستفزازية" على منصات التواصل الاجتماعي.

- بدء التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

وبدأ الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وسيختار الأتراك الرئيس الجديد الذي سيقود بلادهم لمدة 5 سنوات مقبلة من بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة الأبرز كمال كليجدار أوغلو.

وجرت الجولة الأولى للانتخابات قبل أسبوعين، وحصل أردوغان على المركز الأول بعد حصوله على 49.51%، بينما جاء كليجدار أوغلو في المركز الثاني بنسبة 44.8%.

وحصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17%، ليخرج من السباق الرئاسي قبل أن يعلن عن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي تشهد فيها جولة ثانية لانتخاب رئيسها، بعد فشل المرشحين في الجولة الأولى في بلوغ عتبة الحسم المطلوبة (50% + 1).