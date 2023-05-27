إيفا لانجوريا بفستان شفاف أبيض بالحفل الختامى لمهرجان "كان" السينمائى الدولى 2023

بعد أسبوعين من عروض الأفلام والندوات والورش والمسابقات، يختتم مهرجان كان السينمائي الدولي دورته السابعة والسبعين بحفل رائع يجمع نجوم السينما والإعلام والثقافة من مختلف أنحاء العالم. يقام الحفل في قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، ويتضمن توزيع جوائز المهرجان على الأفلام الفائزة في المسابقة الرسمية والأقسام الأخرى، بالإضافة إلى عرض فيلم ختامي مميز.

قدم الحفل المذيع والكوميديان الفرنسي جيرارد دوبارديو، وحضره رئيس لجنة التحكيم المخرج الأمريكي سبايك لي، وأعضاء اللجنة المكونة من مخرجين وممثلين وكتاب من مختلف البلدان.

يهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي والتعاون بين صناع الأفلام من مختلف البلدان، وإلى تقديم أفضل الأعمال السينمائية التي تعبر عن التنوع والإبداع والحرية.

إيفا لانجوريا بفستان شفاف أبيض بالحفل الختامي لمهرجان كان السينمائي الدولي 2023

إيفا لانجوريا هي ملكة كان بلا منازع، فقد أبهرت النجمة الأمريكية الحضور بإطلالاتها المتألقة والمتنوعة خلال مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي الدولي 2023.

أطلت لانجوريا بفستان شفاف أبيض، زُيّن بالخرز والكريستال، وكشف عن جسدها بأناقة وجرأة، وأكملت إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية المتدلية وخاتم ماسي ضخم، ووضعت أحمر شفاه بلون هادئ، وبرزت بشرتها المشرقة، ورفعت شعرها البني للاعلي.

من هي إيفا لانجوريا؟

إيفا لانجوريا هي ممثلة أمريكية مشهورة، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة. من أفضل أفلامها التي حصلت على تقييمات عالية من النقاد والجمهور.

في عالم 2013 شاركت بفيلم كوميدي يتناول قصة كارول، وهي مدربة صوتية تحاول اختراق عالم الإعلانات الصوتية المسيطر عليه من قبل الرجال، وتنافس والدها الذي يعتبر أسطورة في هذا المجال. إيفا تلعب دور مونيكا، صديقة كارول وزميلتها في العمل.

قدمت أوقات قاسية عام 2005، وهو فيلم درامي يحكي عن جيم، وهو جندي سابق يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وصديقه مايك، وهو محامي بطال، وكيف يواجهان صعوبات الحياة في لوس أنجلوس. إيفا تلعب دور سيلفيا، زوجة جيم التي تحاول إنقاذ زواجها من تأثير المخدرات والعنف.

وفي عام 2019 قدمت فيلم دورا و مدينة الذهب المفقودة، وهو فيلم مغامرات عائلي يستند إلى المسلسل التلفزيوني دورا المستكشفة، يروي قصة دورا، وهي فتاة مراهقة تنتقل من الغابة إلى المدينة، ثم تعود إلى الغابة مع أصدقائها لإنقاذ والديها وحل لغز مدينة الذهب الأسطورية. إيفا تلعب دور إيلانا، والدة دورا.