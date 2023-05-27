أوغلو أم أردوغان.. لمن سيصوت الأتراك غدا فى انتخابات الرئاسة؟

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو في انتخابات الإعادة الرئاسية غداً الأحد، حيث يواجه أردوغان ضغوطًا غير مسبوقة بعد 20 عامًا في السلطة.

وجرى التصويت بعد قرابة أربعة أشهر من مقتل أكثر من 50 ألف شخص في زلزال 6 فبراير وتشريد أكثر من 5.9 مليون شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا. كما جاء وسط أزمة اقتصادية خطيرة وما يقول المحللون إنه تآكل ديمقراطي في ظل حكومة أردوغان.

تجري تركيا انتخابات كل خمس سنوات، يمكن تسمية المرشحين للرئاسة من قبل الأحزاب التي تجاوزت عتبة 5٪ من الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، أو أولئك الذين جمعوا ما لا يقل عن 100،000 توقيع لدعم ترشيحهم.

يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أكثر من 50٪ من الأصوات في الجولة الأولى رئيسًا ، ولكن إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات ، تنتقل الانتخابات إلى جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

بلغ إقبال الناخبين في الجولة الأولى في 14 مايو ما يقرب من 90٪ وفقًا للمجلس الأعلى للانتخابات ، ومع ذلك لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة ، مما أدى بالانتخابات إلى جولة الإعادة.

حصل أردوغان على 49.52٪ من الأصوات في الجولة الأولى ، مما منحه تقدمًا بخمس نقاط على كيليجدار أوغلو. فازت كتلته بأغلبية مريحة في المجلس التشريعي في تصويت برلماني مواز.

ستجرى جولة الإعادة غدا الاحد. تفتح صناديق الاقتراع في الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي وتغلق في الساعة 5 مساءً، ومن المتوقع ظهور النتائج بعد الساعة 9 مساءً.

ويتنافس المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات ، أردوغان وكيليجدار أوغلو، واستطاع الرجل البالغ من العمر 69 عامًا، والذي بدأ حكمه بحريات دينية واسعة النطاق وازدهار اقتصادي، تعزيز سلطته على مر السنين وشهد انهيار اقتصاد تركيا البالغ 800 مليار دولار في حالة ركود كارثي وسط سياسات مالية غير تقليدية.

قال مرشح تحالف الأجداد اليميني سنان أوغان سنان أوغان، الذي حصل على 5.17٪ من الأصوات في الجولة الأولى، الإثنين، إنه يؤيد أردوغان في جولة الإعادة وحث ناخبيه على دعمه.



كان أوغان قد اشترط تأييده لأي من المرشحين بسياسات متشددة تجاه اللاجئين وبعض الجماعات الكردية التي يعتبرها إرهابية.

صعد كيليجدار أوغلو، وهو نائب يمثل حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2002 - وهو نفس العام الذي شهد صعود حزب أردوغان العدالة والتنمية إلى السلطة - السلم السياسي ليصبح سابع رئيس لحزبه في عام 2010.



ويمثل كيليتشدار أوغلو الحزب الذي شكله قبل 100 عام مصطفى كمال أتاتورك ، الأب المؤسس لتركيا الحديثة والعلماني المتشدد. إنه يقف في تناقض صارخ مع حزب أردوغان ذي الجذور الإسلامية وقاعدته المحافظة.



على الرغم من مواجهة أقوى معارضة حتى الآن لحكمه ، فإن مستقبل أردوغان لا يبدو قاتمًا كما توقع البعض في وقت سابق من هذا العام.

يتم دعم الرئيس من قبل قطاع ديني كبير، والذي يبدو أنه قد تأثر بالكاد بسبب الاقتصاد المتعثر أو استجابة الحكومة المبكرة للزلزال.

يجادل منتقدو أردوغان بأن أردوغان زاد من تحفيز قاعدة دعمه من خلال توجيه مزاعم غير مدعومة إلى معسكر المعارضة. واتهم كيليتشدار أوغلو بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية الكردية وأشار مرارًا وتكرارًا إلى زعيم المعارضة - وهو عضو في الأقلية العلوية المسلمة الليبرالية - على أنه مسلم غير جيد بما فيه الكفاية.

